شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يوافق مبدئيًا على الانتقال للزمالك وينتظر قرار المصري والان مع تفاصيل الخبر

فتح نادي الزمالك خطوط اتصال جادة مع أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جون إدوارد، المدير الرياضي في الزمالك، أجرى مكالمة مع اللاعب خلال الساعات الماضية، أبدى فيها أحمد عيد ترحيبه الكامل بالعودة إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لا يمانع ارتداء قميص الزمالك مجددًا.

وطالب أحمد عيد مسؤولي الزمالك بالتواصل المباشر مع إدارة المصري البورسعيدي، من أجل التفاوض على التفاصيل الخاصة بإتمام الصفقة بشكل رسمي، خاصة أن عقده لا يزال سارياً.

كما أبلغ اللاعب مسؤولي الزمالك بأنه حال التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه الحالي، ستكون هناك بعض المطالب المالية التي يرغب في تضمينها داخل عقده الجديد، مؤكدًا أن تلك الأمور قابلة للتفاوض في حال الاتفاق الرسمي بين الناديين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين، وسعي الجهاز الفني لتوفير خيارات متعددة قبل انطلاق الموسم الجديد.