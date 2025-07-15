شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد مصطفى شلبى 3 أيام من معسكر العاصمة الإدارية لحين حسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ نادي الزمالك لاعبه مصطفى شلبي بعدم الانتظام في معسكر الفريق الذى حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ الزمالك مصطفى شلبي بعدم الانتظام فى معسكر الفريق لمدة 3 أيام، لحين حسم مصيره مع البنك الأهلى، فى ظل المفاوضات المتقدمة بين اللاعب ومسؤولي البنك الأهلي، والتي من المنتظر أن تُحسم خلال الساعات المقبلة، بعد الجلسة المقررة الليلة بين الطرفين لحسم الأمور المالية الخاصة بالتعاقد.

يعقد مسؤولو البنك الأهلي جلسة حاسمة مع مصطفى شلبي، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقفه النهائي من الانضمام لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، بين اللاعب ومسؤولي البنك الأهلي، وذلك لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، وعلى رأسها قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه شلبي في حال إتمام الانتقال.

ويأمل مسؤولو البنك الأهلي في التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، خاصة أن شلبي رفض أكثر من مرة الراتب المعروض عليه من نادى البنك.