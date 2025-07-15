شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من ضم حمدى فتحى فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب نادى بيراميدز من حسم صفقة ضم حمدى فتحى لاعب وسط فريق الوكرة القطرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة الفريق السماوى لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة.

وتوصل بيراميدز لاتفاق مبدئى مع نادى الوكرة على ضم حمدى فتحى، بعدما توصل بيراميدز لاتفاق مع اللاعب حول مدة التعاقد وقيمة راتبه، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة فى الأيام المقبلة.

وكان مسئولو النادي الأهلي سددوا مؤخراً مبلغ 200 ألف دولار أي ما يقرب من 10 مليون جنيه لنادي الوكرة القطري مقابل استعارة حمدي فتحي لمدة شهر تقريباً خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة قادماً من الوكرة القطرى.

وظهر حمدي فتحي في المباريات الثلاثة التي خاضها الأهلي بالبطولة أمام أنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي التي إنتهت بالتعادل السلبي في الأول والخسارة بثنائية نظيفة في الثانية والتعادل 4-4 في الثالثة.