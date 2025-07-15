شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الجمباز.. منحة دراسية من جامعة إلينوي بشيكاغو للاعبة المنتخب جودي جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت جودي جوهوه لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني منحة دراسية كاملة من جامعة إلينوي بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تألقها في كأس العالم للجمباز الفني، في حدث هو الأول من نوعه في رياضة الجمباز.

وحصلت اللاعبة الدولية جودي جوهر على منحة دراسية كاملة من الجامعة، بعد أن لفتت الأنظار بنتائجها المميزة في كأس العالم للجمباز عقب فوزها ببرونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

وستنضم جودي لصفوف الفريق الجامعي، لتشارك في البطولات الجامعية الرسمية بالولايات المتحدة، بجانب استكمال استعداداتها لدورة الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن هذا الحدث يؤكد مكانة لاعبات الجمباز المصريات على الساحة العالمية، ويعكس الدور الذي تلعبه الرياضة في فتح أبواب التعليم والفرص الدولية أمام شبابنا الموهوب.



وأشار أمين أن اللاعبة تستعد خلال فترة المنحة الدراسية في الولايات المتحدة للمشاركة مع منتخب مصر للجمباز الفني في دورة الألعاب الأولمبية لوس انجلوس 2028.

ومن ناحية أخري، أعلن الاتحاد المصري للجمباز عن تنظيم بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني، والتي ستُقام خلال الفترة من 18 حتى 21 سبتمبر 2025، في صالة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

تُعد هذه البطولة أحد أبرز الأحداث السنوية في رياضة الجمباز الفني على الصعيد المحلي والدولي، حيث تستقطب مجموعة من أبرز الأندية والمنتخبات العالمية، وتأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد لتعزيز قدرات اللاعبين المصريين واستمرارهم في تحقيق إنجازات على المستوى القاري والدولي.

وأوضح دكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد أن الاستعدادات اللوجستية والفنية قد اكتملت، بما في ذلك تجهيز الصالة، وتنسيق السكن والإقامة للبعثات الأجنبية، إضافة إلى ترتيبات النقل وتأمين المشاركين.

وأكد رئيس الاتحاد أن هناك مشاركة لاعبين ولاعبات من مصر وعدة دول أخرى في فئتي الناشئين والكبار.

وتأتي هذه البطولة تتويجًا لنجاحات سابقة حققها الجمباز المصري، على رأسها تنظيم كأس العالم للجمباز الفني الذي استضافته مصر مؤخرًا مع تتويج الفراعنة بعدد من الميداليات الذهبية والبرونزية، وهو ما كان مصدر فخر على الصعيد الوطني.