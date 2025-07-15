شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يعلن التعاقد مع أحمد الشيمي في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادي دجلة، التعاقد مع أحمد الشيمي لاعب الاتحاد السكندرى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد، بعد رحيل اللاعب عن زعيم الثغر.

واتفق مسئولو نادى وادى دجلة، على إقامة مباراتين وديتين مع بتروجت وإنبى خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويلتقى فريق وادى دجلة مع بتروجت الخميس المقبل، ويلعب مع إنبى يوم الجمعة فى رابع مبارياته الودية، لتجهيز اللاعبين بشكل قوى لبطولة الدورى الذى عاد إليها بعد 4 سنوات من الغياب.

ولعب وادى دجلة مباراتين وديتين منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.

ودخل وادى دجلة معسكرا مغلقا بقيادة محمد الشيخ، لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين، ورفع الياقة البدنية لهم من أجل أن يكونوا على قدر كبير من الانسجام مع الصفقات الجديدة.