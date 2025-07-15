شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رامي سعيد للرعاية الصحية بأسوان بعد تعرضه لجلطة بالقلب والمقاولون يدعمه والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسمياً يساند من خلاله رامي سعيد لاعب الفريق السابق والمدرب السابق بقطاع الناشئين، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس.

بيان المقاولون

وجاء بيان المقاولون كالتالي: أسرة نادي المقاولون العرب تتمنى الشفاء العاجل للكابتن رامي سعيد أحد أبناء النادي نجم الذئاب ومدرب فرق قطاع الناشئين السابق وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها للرعاية في محافظة أسوان .

رامي سعيد يخضع لجراحة بالقلب

يخضع رامي سعيد لاعب النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، لعملية جراحية لتركيب دعامات وقسطرة، وذلك بعد تعرضه مؤخراً لـ جلطة بالقلب.

وفي وقت سابق، كشف رامي سعيد، كواليس انتقاله من المقاولون العرب إلى القلعة الحمراء، بعد تألقه مع الذئاب خلال موسم 2001.

وقال رامي سعيد، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": "لعبت فى المنتخب الأول والأولمبي وتوجت بكأس العالم العسكري، من خلال مشاركتى مع المقاولون العرب، الأهلي والزمالك والإسماعيلي تفاوضوا معي فى ذلك الوقت، والزمالك تحدث معي قبل الأهلي فى 2001، لكن الزمالك لم يكن جاداً مثل الأهلي لضمي، وأنا أهلاوي".

وأضاف لاعب الأهلى السابق عن مفاوضات القلعة الحمراء، "كان لدي إحساس بأنني سأنضم إلى الأهلي، وتحدث معى عدلي القيعي بعد كأس العالم للمنتخب العسكري وبعدها وقعت للأهلي بعد مفاوضات أحدثت ضجة".

واصل سعيد، "الأهلي لديه ميزة أنك حين تدخله أول يوم لا تشعر أنك غريب عنه، كان لدي زملاء بالأهلي من المنتخب العسكري، الجماهير كانت تحضر التدريبات في التتش، وشعرت بألفة من اليوم الأول.. وكان إبراهيم سعيد الأقرب لي فى المعسكرات وأحمد بلال أيضاً".

واعترف رامى سعيد بأنه لم يأخذ الأمور بجدية مثلما كان فى المقاولون، وهذا كان سبب رحيله عن الأهلي، فلم أستطع الهروب من الشهرة، لو كنت ركزت بشكل أكبر كنت سأستمر لوقت أطول مع الأهلي.