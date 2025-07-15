شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يغلق حسابه على إنستجرام بسبب هجوم جمهور الأهلى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب هجوم بعض من الجمهور الأحمر عليه بعد تمسكه بالرحيل .

ويأتي هجوم جمهور الأهلى عقب الانباء التي تتداول حاليا بأن اللاعب يضغط على إدارة النادى للرحيل ويرغب في خوض تجربة جديدة وتلقيه بعض العروض أبرزها من الدورى الامريكى.

ويعقد محمد يوسف المدير الرياضي بـ النادي الأهلي جلسة منتظرة مع وسام أبو علي للاتفاق على غلق ملف الرحيل في الصيف الحالي والتركيز مع الفريق في الموسم الجديد، حتى لا يتشتت تفكيره بفكرة الرحيل والإغراءات المالية التي وصلته في الفترة الماضية.

كما سيتحدث يوسف مع أبو علي على تعديل عقده ورفع القيمة المالية في العقد الجديد مع تمديد العقد لموسمين إضافيين، ويتم رفعه إلى الفئة الأولى المميزة في صفوف الفريق الأحمر.

وكانت الجلسة الأولي بين محمد يوسف ووسام ابوعلي قد شهدت رفض اللاعب فكرة الاستمرار مع الأهلي بالموسم الجديد بسبب عدم موافقة النادى على العروض التي وصلت مؤخراً ضم اللاعب.

وطلب وسام أبو علي الرحيل بعدما تلقى عروضاً مُغرية له من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية، أبرزها الريان القطري والوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي، ورغم رفض الأهلي فى البداية رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده إلا أن الإدارة الحمراء وافقت على فكرة الرحيل بشرط وصول عروض بـ10 ملايين دولار.

وتوقفت العروض التي وصلت إلى وسام عند 6 أو 7 مليون دولار، وهو ما رفضه الأهلي واصر النادي على موقفه وطلب من اللاعب الالتزام بالمبلغ الذي حدده لرحيله.

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.