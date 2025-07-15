شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يفوز على رواندا وديًا استعدادًا للأفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، بقيادة الإسباني جوليان مارتينيز، الفوز على منتخب رواندا وديًا، بنتيجة 77/56، وذلك في إطار استعداداته لخوض بطولة الأفروباسكت 2025.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

22/9

39/28

60/44

77/56

كان قد حقق المنتخب الوطني الفوز على أوغندا وديًا بنتيجة 87/85، وفاز على الكاميرون وديًا أيضًا بنتيجة 67/62.

وتضم قائمة الفراعنة كل من، رضوی محمد، إنجي صلاح، عليا خالد، تمارا نادر، هالة الشعراوي، جنى السيد، فريدة وائل، ميرال أشرف، أسرار ماجد، مايا السيد، لیلی خالد، نورهان فؤاد، رنيم الجداوي، خديجة عثمان.

ويستعد المنتخب الوطني في الوقت الحالي لخوض منافسات الأفروباسكت والتي تقام في كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار وأنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، يوم 26 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلتقي منتخب أنجولا.