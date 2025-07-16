شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى وعاشور يمثلان التحكيم المصرى فى كأس الأمم الأفريقية للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الحكمان الدوليان محمود ناجى ومحمود عاشور مصر في كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل بدول كينيا وتنزانيا وأوغندا .

ومن المقرر أن يكون محمود عاشور حكما على تقنية الفار بعدما خاض العديد من البطولات الكبرى في الآونة الأخيرة وأصبح من الحكام المصنفين على مستوى العالم حيث كان أخر بطولة له كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بأمريكا .

بينما سيكون محمود ناجي حكم الساحة الوحيد من مصر ، بينما لم يتم استدعاء أي حكم مساعد ، بالرغم من تواجد أكثر من حكم على مستوى عالى .

كان منتخب السنغال للمحليين نجح في الفوز بأخر بطولة التي أقيمت بالجزائر في 2023 على حساب الجزائر بضربات الترجيح (5-4) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1) .

وشارك محمود ناجى الحكم الدولى المصرى، فى معسكر إعداد الحكام لبطولة أمم أفريقيا للمحليين فى الفترة من 21 حتى 25 يونيو الجارى بعد قرار لجنة الحكام بالكاف باختياره ضمن الحكام المختارين للتحكيم فى البطولة.



وتُقام النسخة الثامنة من كأس الأمم الأفريقية للمحليين في كلٍ من كينيا وتنزانيا وأوغندا، حيث لم تتقدم أي دولة لاستضافتها في البداية، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إسناد استضافة البطولة إلى ثلاث دول، هي: كينيا وتنزانيا وأوغندا، في اختبار لجاهزية الدول الثلاثة التي تستعد أيضًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أعلن رسميًا تأجيل كأس الأمم الأفريقية للمحليين إلى أغسطس المقبل، عوضًا عن فبراير 2025، وذلك لعدم جاهزية الملاعب المعنية بالبطولة.