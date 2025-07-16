شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مغادرة حامد حمدان مران بتروجت بقرار سيد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد المدير الفنى.

وأكد مصدر داخل بتروجت أن ما حدث هو هزار بين حامد حمدان مع زميله أحمد بحبح خلال المران، مما دفع أحد أفراد الجهاز الفني معاقبة الثنائى بالجري حول الملعب نتيجة الهزار داخل المران.



وطلب سيد عيد من اللاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة الخروج من المران وكان من بينهم حامد حمدان لاراحتهم وليس عقابا لهم، وكل ما يدور حول مشادة اللاعب مع سيد عيد غير صحيح ولا يوجد له أصل.

سقط فريق بتروجت أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى أولى مباريات الفريق البترولى الودية، استعدادا لبطولة الدورى فى الموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويخوض فريق بتروجت مباراة ودية ثانية أمام وادى دجلة الخميس المقبل، ويبحث مسئولوه عن مباريات ودية أخرى استعدادا للدورى.



وتعد أولى وديات الفريق البترولي بعد بداية فترة الإعداد، حيث سعى خلالها سيد عيد لرفع الحالة البدنية للاعبين وتعاقد الفريق مع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

وتسعى الإدارة لدعم الفريق خلال الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة في الدوري.



وشارك حامد حمدان فى مباراة الفريق أمام غزل المحلة، ليواصل الاستعداد مع الفريق البترولى للموسم الجديد، بعدما لم تنجح حتى الآن مفاوضات انتقاله للزمالك.