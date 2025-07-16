شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته غدا على فترتين فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات غداً الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وستقتصر الفترة الصباحية على خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيز اللاعبين بدنياً للمرحلة المقبلة، في حين ستشهد الفترة المسائية التركيز على الجوانب الفنية.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الزمالك أنهى المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، والتي امتدت لنحو أسبوع، أجرى خلالها تدريباته على استاد الكلية الحربية، واختتمها بلقاء ودي أمام فريق أورانج، انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

من ناحية أخرى يدرس جون إدوارد، المدير الرياضى الجديد لفريق الزمالك ، مع البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني الجديد موقف حراس مرمى الأبيض الفترة المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع المهدى سليمان وأصبح الفريق يضم محمد عواد ومحمد صبحى، بالإضافة إلى المهدى سليمان، بخلاف محمود الشناوى.

وتتجه النية إلى دخول أي من الثنائي محمد عواد ومحمد صبحى فى صفقة تبادلية مع الأندية لضم صفقات جديدة، وإن كان الأقرب خروج صبحى من الفريق، فى ظل العروض التى تلقاها الفترة الأخيرة من عدة أندية.