شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستعير مصطفى طارق لاعب وسط البنك الأهلى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو فاركو مع مصطفى طارق، لاعب وسط البنك الأهلى، لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد رحيل عدد من نجومه لأندية القمة.

وتعاقد الأهلى مع ياسين مرعى مدافع فاركو لمدة 5 مواسم، بينما انتقل ثنائى الهجوم عمرو ناصر وأحمد شريف إلى الزمالك، كما تعاقد البنك الأهلى مع محمود عماد لاعب وسط الفريق.

ويحاول مسئولو فاركو التعاقد مع لاعبين صغار السن من أجل الاستثمار فيهم بشكل كبير، مثلما حدث مع اللاعبين سالفى الذكر في إطار الخطة التي يتبعها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

وكان مسئولو الزمالك أعلنوا عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسئولي نادي فاركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.