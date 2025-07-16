شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه رع وديا في معسكر العاصمة الإدارية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثانى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بمواجهة فريق رع يوم الجمعة المقبل، ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف مصدر لـ”الخليج 365” أن الجهاز الفني استقر على أن تكون مواجهة رع ثاني التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالي، بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم من الناحيتين البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقود الزمالك خلال الفترة الحالية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يضع برنامجاً مكثفاً لتحسين اللياقة البدنية وتنفيذ بعض الجوانب الخططية، خاصة في ظل ضم صفقات جديدة يحتاج إلى دمجها سريعاً مع قوام الفريق الأساسي.

ويستمر المعسكر التحضيري في العاصمة الإدارية حتى 27 يوليو الجاري ويتخلله عدد من المباريات الودية الأخرى، من المنتظر تحديد أطرافها ومواعيدها خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري.

ويسعى الزمالك لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم، خاصة مع وجود طموحات كبيرة باستعادة البطولات وتحقيق نتائج قوية في جميع المسابقات المحلية والقارية.