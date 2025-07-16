شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن ضم محمود أبو جودة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عن ضم اللاعب محمود أبو جودة قادما من فريق حرس الحدود حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أبو جودة الذي يلعب في مركز رأس الحربة، على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني ويعد أبو جودة ثاني صفقات الفريق بعد ضم الظهير الأيمن أحمد مجدي كهربا.

ويعد أبو جودة ثاني الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعد ضم الظهير الأيمن أحمد مجدي كهربا قادما من نادي الجونة حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.