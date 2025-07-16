شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى يكشف سبب اعتزاله التحكيم ووجهته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم محمد الحنفي لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على شاشة قناة الحياة في أول ظهور إعلامي عن أسباب اعتزاله التحكيم.

وقال الحنفي إن قرار الاعتزال من أصعب القرارات فى حياته، خاصة أنه استمر فى مشواره التحكيمي 24 عاما، منها 18 عاما فى الدوري الممتاز.

وواصل الحنفي: "راضى عن مشوارى التحكيمى، ولن أستطيع أن أقدم أكثر مما قدمته في التحكيم، ولذلك اتخذت قرار الاعتزال".

وعن وجهته المقبلة، أكد محمد الحنفي: "أتمني أن يكون لى دور في لجنة الحكام، ولن أتأخر لحظة في خدمة أسرة التحكيم".

من ناحية أخرى يمثل الحكمان الدوليان محمود ناجى ومحمود عاشور مصر في كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل بدول كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ومن المقرر أن يكون محمود عاشور حكما على تقنية الفار بعدما خاض العديد من البطولات الكبرى في الآونة الأخيرة، وأصبح من الحكام المصنفين على مستوى العالم، حيث كان آخر بطولة له كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بأمريكا.

بينما سيكون محمود ناجي حكم الساحة الوحيد من مصر، بينما لم يتم استدعاء أى حكم مساعد، بالرغم من تواجد أكثر من حكم على مستوى عالٍ.

وكان منتخب السنغال للمحليين نجح في الفوز بآخر بطولة التي أقيمت بالجزائر في 2023 على حساب الجزائر بضربات الترجيح (5-4) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).

وشارك محمود ناجى الحكم الدولى المصرى فى معسكر إعداد الحكام لبطولة أمم أفريقيا للمحليين فى الفترة من 21 حتى 25 يونيو الجارى، بعد قرار لجنة الحكام بالكاف باختياره ضمن الحكام المختارين للتحكيم فى البطولة.