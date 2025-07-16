شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يغلق معسكر منتخب الشباب قبل وديتىّ الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما غلق معسكر المنتخب بداية من اليوم استعدادا لخوض وديتىّ الكويت يومى 17 و20 يوليو الجارى ضمن برنامج اعداد المنتخب لبطولة كأس العالم تشيلى 2025.



وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.



وأعلن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لوديتىّ الكويت، وضمت كلا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، علي إيهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم وحسن صابر.