شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الذكرى التاسعة لرحيل طارق سليم نجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 16 يوليو 2016 ، رحل عن عالمنا طارق سليم نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق بعد صراع طويل مع المرض.

شارك طارق سليم فى تحقيق 12 بطولة للأهلى، منها 7 بطولات دورى عام وخمس بطولات كأس مصر، وأحرز مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عام 1959، كما شارك فى تحقيق بطولة الجمهورية العربية المتـحدة موسـم 1961/1962.

لعب نجم الأهلى دوليا من عام 1956 وحتى عام 1963 ومثل مصر فى بطولة الأمم الإفريقية عامى 1959و1963 ودورة روما الأولمبية عام 1960 وبطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكرية.

ولعب طارق سليم مع الأهلي أكثر من 165 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، في الفترة من موسم 1954/1955 وحتي اعتزاله نهاية موسم 1966/1967 بسبب توقف النشاط الرياضي بعد نكسة يونيو 1967.

كما فاز مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية الثانية 1959 بالقاهرة، ووفاته المنية في 16 يوليو 2016، عن عمر يناهز 79 عاما.

وفى أشد أوقات مرضه لم يتخل طارق سليم عن الوفاء للأهلى، فقد حرص على حضور حفل افتتاح فرع النادى الأحمر بالشيخ زايد بعد توجيه الدعوة له من قبل المجلس الأهلاوى.