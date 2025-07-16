شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الشمس اليوم في أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا اليوم الأربعاء، فريق الشمس فى أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد، الذى يبدأ 8 أغسطس المقبل ببطولة الدورى.

ويبدأ سيراميكا مبارياته الودية أمام الشمس اليوم، والتى يسعى خلالها على ماهر المدير الفنى لسيراميكا تجربة بعض اللاعبين والدفع بالصفقات الجديدة لتجهيزها للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو سيراميكا عن مباريات ودية أخرى لتجربة كل اللاعبين وتجهيزهم بشكل قوي، بالإضافة لتنفيذ خطط اللعب التى سيطبقها فى الموسم الجديد.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى، وعلى الجابري إلى كهرباء الإسماعيلية.