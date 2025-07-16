شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مع ريبيرو عروض أشرف داري الخارجية لحسم مصيره النهائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأربعاء، 16 يوليو 2025 08:00 ص
ويرغب مسئولو النادي الأهلي في استطلاع رأي ريبيرو بشأن موقفه من استمرار أشرف داري أو الموافقة على رحيله، قبل التحرك الفعلي للبت في العروض المقدمة، واختيار العرض الأمثل حال الموافقة على رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي، أو رفض رحيل اللاعب والاعتذار عن مناقشة أي عرض يخص اللاعب.
من ناحية أخرى ، يُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.
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