شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم عروض معايشة بلال عطية وحمزة عبد الكريم في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مسئولو النادي الأهلي عروض المعايشة التي وصلت النادي بشأن الثنائي بلال عطية وحمزة عبد الكريم لاعبي فريق الناشئين بالنادي مواليد 2008، في ظل اهتمام أندية أوروبية باستقدام ثنائي الأهلي لقضاء فترة معايشة تمهيدا للتعاقد معهما.

وجذب بلال عطية وحمزة عبد الكريم الأنظار بعد تألقهما رفقة منتخب مصر للناشئين في المعسكرات الماضية، وباتا من الركائز الأساسية في صفوف ناشئو الفراعنة تحت قيادة أحمد الكأس.

ولا يمانع الأهلي في خروج الثنائي عطية وعبد الكريم لقضاء معايشة للأندية الراغبة في ضم الثنائي، من أجل صقل خبراتهم واكتساب مهارات جديدة، تساعدهم في بدء رحلة الاحتراف الخارجي في سن مبكر أو الاستمرار لحين التصعيد للفريق الأول بالقلعة الحمراء.

من ناحية أخرى ، يُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.