شكرا لقرائتكم خبر عن آدم كايد يعود إلى مصر خلال ساعات بعد إتمام تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي السابق، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمى إلى صفوف نادى الزمالك فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه، حيث تواجد اللاعب فى الأيام الماضية بالقاهرة لإجراء الكشف الطبى قبل العودة مرة أخرى إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة به ثم العودة إلى مصر للانضمام للقلعة البيضاء.

وأنهى الزمالك كل تفاصيل التعاقد مع اللاعب، الذي تألق بشكل لافت مع فريقه في الدوري الهولندي خلال الموسم الماضي، ليجذب أنظار العديد من الأندية، خاصة الخليجية منها، إلا أن رغبة اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء حسمت وجهته النهائية.

ويُعد آدم كايد من الصفقات المنتظرة بقوة من جانب جماهير الزمالك، نظرًا لصغر سنه (23 عامًا) وامتلاكه إمكانيات فنية مميزة، إلى جانب تمثيله لمنتخب فلسطين دوليًا، حيث يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم والجناح، ويتمتع بمرونة تكتيكية تجعله إضافة قوية للفريق.

ولعب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، دورًا حاسمًا في إتمام الصفقة، بعدما أنهى كل الاتفاقات مع اللاعب ووكيله، رغم المنافسة القوية من عدة أندية، وعمل خلال الساعات الماضية على إنهاء الرتوش الأخيرة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة فور وصول اللاعب إلى القاهرة.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، قد أبدى تمسكه الشديد بالتعاقد مع اللاعب، نظرًا لما يمتلكه من مهارات فنية عالية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يتماشى مع خطط الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.