شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير إلى تركيا غداً بعد ودية الرجاء المطروحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى تركيا غدٍ الخميس، للدخول في معسكر خارجي ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025 - 2026.

ويأتي السفر إلى تركيا بعد خوض الفريق أولى مواجهاته الودية أمام فريق الرجاء المطروحي، علي ملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لانطلاق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى المطار عقب مواجهة الرجاء للتوجه إلى تركيا، حيث سيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية خلال المعسكر، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.