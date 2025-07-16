شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو نادي زد عرضاً من الزمالك خلال الساعات الماضية، يطلبون فيه التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع الفريق خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد تعرض أحمد حسام مدافع الفريق الأبيض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة قد تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم مسئولو نادي زد موقفهم من بيع محمد إسماعيل للزمالك أو الاعتذار عن عدم بيعه حال تمسك الجهاز الفني بقيادة محمد شوقي ببقاء اللاعب، حيث سيحسم شوقي موقف اللاعب النهائي من العروض التي تلقاها، لاسيما وأن الفريق سيحتاج للتعاقد مع مدافع جديد حال رحيل محمد إسماعيل، في ظل عدم امتلاك عدد كافي من المدافعين في الموسم الجديد مع رحيل مصطفى العش للأهلي واعتزال محمد سمير، واكتفى الجهاز الفني بعودة عبد الله بكري من الإعارة إلى الاتحاد السكندري حتى الآن.

ويبحث مسئولو نادي زد التعاقد مع لاعب وسط جديد بعد قرار النادي الأهلي بالتمسك باستمرار أحمد رضا ورفض إعارته إلى زد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان أحمد رضا مرشحا في الخروج على سبيل الإعارة من الأهلي إلى زد لمدة موسم واحد، ولكن تم إبلاغ مسئولي زد بتمسك الجهاز الفني للفريق الأحمر باستمرار اللاعب ، ليبدأ زد البحث عن لاعب وسط جديد.

في سياق جديد، قرر محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، رفع الحمل البدني للاعبيه، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بشكل قوي لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويخوض فريق زد معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية ضمن خطة التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد ، الذي يرغب خلاله تحقيق نتائج قوية كما حدث في الموسم الاول له بالدوري الممتاز، عكس نتائج الموسم الماضي غير المرضية.