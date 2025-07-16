شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي رقم 1 و بيراميدز 2 و الزمالك 3 في قرعة الموسم الجديد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، مراسم قرعة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء مراسم القرعة في الموسم المنقضي.

تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناء على ترتيب أخر موسم حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري ثم بيراميدز ثانيا والزمالك ثالثا كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجمموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

وقرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، سحب قرعة الدورى المصرى الجديد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجارى على أن يتم تحديد الموعد النهائى وإخطار الأندية خلال الساعات المقبلة.

واستقرت الرابطة على المواعيد الخاصة بالدورى الجديد بعد إعلان كاف مواعيد مباريات النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بجانب بطولة كأس الإنتركونتيننتال التى يشارك فيها فريق بيراميدز الموسم المقبل.