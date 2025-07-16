شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى تركيا بطائرة خاصة لبداية معسكر الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر سفر فريق نادي بيراميدز معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا ، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله الفريق في عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، وكذلك النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ينطلق المعسكر مساء الخميس بمدينة "إيزميت" التركية، القريبة من اسطنبول.

ويخوض الفريق مباراة ودية الخميس على ملعب الدفاع الجوي، أمام الرجاء مطروح، قبل السفر مباشرة إلى تركيا لبدء معسكر الإعداد الخارجي والذي يستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة القوة.