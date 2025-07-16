شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفاوض الزمالك مع محمد ربيعة مدافع سموحة لضمه في الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث نادي الزمالك التعاقد مع محمد ربيعة مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة بعد إصابة أحمد حسام مدافع الفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف مصدر أن نادي الزمالك تحدث مع سموحة بشكل شفوي عن موقف ربيعة، ولكن لم يتم التفاوض الرسمي بين الناديين حول انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء في الصيف الحالي ، إلى جانب وجود مفاوضات قوية من جانب نادي زد مع ربيعه.

أكد المصدر أن هناك صعوبة فى اتمام الصفقة بسبب كبر سن اللاعب الذي وصل إلى 30 عاماً، لاسيما وأن هناك اتجاه داخل الزمالك للنزول بمعدل أعمار اللاعبين رغم القناعة بامكانياته وقدراته الفنية.

ويبحث الزمالك تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل المنافسة على حصد كل الألقاب في الموسم الجديد.