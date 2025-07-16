شكرا لقرائتكم خبر عن ديلسون كاموني يقترب من الانتقال لنادي المقاولون بعد رحيله عن زد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ديلسون كاموني مهاجم زد من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف ذئاب الجبل عقب العودة إلى الدوري الممتاز، بعد الرحيل عن نادي زد في الصيف الجاري.

وخرج كاموني من حسابات الجهاز الفني لفريق زد في الموسم الجديد في ظل تراجع مستوى اللاعب وعدم تقديم المستويات التي تؤهله للعب أساسيا مع الفريق.

ودخل الثنائي رشيد احمد وديلسون كاموني لاعبا زد حسابات أكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفهم، خصوصا مع وجود نية لدى نادي زد في تسويق الثنائي وضم لاعبين أجانب بجودة أعلى.

ويهتم أندية غزل المحلة والمقاولون العرب والجونة بضم الثناي رشيد احمد وديلسون كاموني في الصيف الجاري، ويتفاوض مسئولو هذه الأندية مع إدارة زد من أجل ضم الثنائي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.