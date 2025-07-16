شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام يتلقي عرضا من دوري الطائرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

تلقي عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة السابق بالنادي الأهلي و السويحلي الليبي مؤخرا ، عرضا للإحتراف في دوري الكرة الطائرة الإماراتي خاصة في ظل انتهاء تعاقده مع السويحلي الليبي .

وكشف عبد الله عبد السلام مؤخرا التفكير فى التراجع عن قرار الإعتزال الدولى بعد عقد جلسة مع مسئولو الإتحاد لبحث إمكانيه العودة قبل بطولة العالم المقبلة .

و قال عبد السلام فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه يبحث مصير إصابات الركبة التى لحقت به و إمكانية إنهاء التأهيل قبل الإعلان عن القرار النهائى خلال الفترة المقبلة .

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم ، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا).