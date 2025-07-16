شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب شراء معدات طبية جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طلب الجهاز الطبي بالنادي الأهلي من محمد يوسف المدير الرياضي شراء أجهزة رياضية جديدة تساعد في تسريع عملية علاج اللاعبين والاستشفاء قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويترقب الجهاز الطبي بالأهلي انتهاء الإجراءات اللازمة لجلب الأجهزة المطلوبة لتطوير عملية العلاج والتأهيل داخل القلعة الحمراء، ومواكبة التطور الهائل في عالم الطب الرياضي والتأهيل الذي يحدث في أوروبا.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.