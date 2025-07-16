شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فندي والخواجة يشاركان في اجتماع الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

استضافت نيجيريا اجتماع كونجرس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى، وذلك على هامش إقامة البطولة الأفريقية تحت 18 و20 سنة التى تقام خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو الجارى.

وشارك في الاجتماع محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي والدكتورة ماجدة الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي.

وناقش الاجتماع خطة الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى فى السنوات المقبلة وسبل دعم اللعبة في دول القارة والعمل على توسيع دائرة الممارسة.

وغادرت يوم الأحد الماضي بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى إلى نيجيريا للمشاركة في البطولة الإفريقية والتي تعد واحدة من أقوى بطولات القارة السمراء.

وتعد هذه البعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركة مصر في بطولات ألعاب القوى، حيث تضم 46 لاعبًا ولاعبة ويترأس البعثة محمد أبو فندى و محمد عبد الرؤوف مدير فني والمدرب العام وسام سيد.