وفاة ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري عن عمر ناهز 65 عاما

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأربعاء، 16 يوليو 2025 05:33 م
توفى ميمى عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
ويعد الراحل ميمى عبد الرازق المدرب المنقذ فى أكثر من فريق، منها المصرى وسموحة، حيث تولى تدريب المصرى مرة سابقة، ومنصب المدرب العام 3 مرات، بخلاف منصب القائم بأعمال المدير الفنى 4 مرات، وفى سموحة تولى منصب القائم بأعمال المدير الفني 4 مرات أيضاً.
ونعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، ميمي عبد الرازق، أحد الرموز الرياضية البارزة في تاريخ النادي المصري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.
وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والنادي المصري خاصة، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.
