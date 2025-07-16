الارشيف / اخبار الرياضه

وفاة ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري عن عمر ناهز 65 عاما

0 نشر
0 تبليغ

وفاة ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري عن عمر ناهز 65 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري عن عمر ناهز 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأربعاء، 16 يوليو 2025 05:33 م

توفى ميمى عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

 وكان مجلس إدارة النادي المصرى كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

 

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

ويعد الراحل ميمى عبد الرازق المدرب المنقذ فى أكثر من فريق، منها المصرى وسموحة، حيث تولى تدريب المصرى مرة سابقة، ومنصب المدرب العام 3 مرات، بخلاف منصب القائم بأعمال المدير الفنى 4 مرات، وفى سموحة تولى منصب القائم بأعمال المدير الفني 4 مرات أيضاً.

ونعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، ميمي عبد الرازق، أحد الرموز البارزة في تاريخ النادي المصري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والنادي المصري خاصة، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا