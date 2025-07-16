شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة وسام أبو على فى الأهلى وإصراره على الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

افتعل وسام ابو علي مهاجم الأهلي أزمة داخل الفريق الأحمر، بعد رفض إجراء القياسيات البدنية والأشعة التي يجريها اللاعبين في بداية الموسم، من أجل الضغط على إدارة ناديه للموافقة على الرحيل لأحد الفرق المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الجاري.

ويرغب وسام أبو علي في الرحيل إلى الدوري القطري، في ظل اهتمام أكثر من نادي أمريكي بالتعاقد معه في الصيف الجاري.

ما هي تفاصيل العرض الأمريكي لشراء وسام أبو علي؟

كشف مصدر تفاصيل العرض الأمريكى الذى وصل للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والذى تسبب فى طلب اللاعب من إدارة ناديه الرحيل فى الصيف الحالى ورفض البقاء والتمرد على إدارة ناديه.

إلى أين وصلت المفاوضات على الشروط الشخصية مع وسام؟

وسام أبو على اتفق مع نادى كولومبوس كرو الأمريكى على كل تفاصيل التعاقد ووقع رغبة من أجل اللعب فى الدورى الأمريكى، لاسيما أن اللاعب سيحصل على راتب سنوى كبير يتخطى الـ4 ملايين دولار.

ما هو موقف الأهلي من العروض المقدمة للاعب؟

طالب مسئولو النادى الأهلى وسام أبو على بأن يقوم النادى الأمريكى برفع القيمة المالية المعروضة من أجل التخلي عن خدماته، في حال إصراره على الرحيل.

ما هو موقف الأهلي حيال تمرد وسام؟

استقر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، بسبب التمرد على النادي، من أجل الضغط على الإدارة للرحيل في الصيف الحالي بعد تلقيه عروض مغرية من الدوري الأمريكي للرحيل في الميركاتو الجاري.

ما هي العقوبات التي تم توقيعها على المهاجم الفلسطيني؟

لجأ النادي الأهلي إلى توقيع 3 عقوبات على وسام أبو علي بعد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يتهكم فيه على قرار غلق ملف عروضه والبقاء في النادي، وبسبب رفض الخضوع للقياسات البدنية وأخيرا بسبب عدم أشعة الرنين مع باقي زملائه في الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

كم تبلغ القيمة المالية للعوقبات الموقعة على اللاعب؟

سيتم خصم نسبة من عقد وسام أبو علي تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة عقده، أي تتراوح بين 40 إلى 80 ألف دولار، لاسيما وأن راتب اللاعب مع الأهلي يصل إلى 800 ألف دولار سنويا.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي ممارسة وسام حالة ضغط على الإدارة الحمراء من أجل الرحيل، وطلبوا منه أن يقوم بزيادة العرض المالي من الأندية المهتمة بالتعاقد معه للموافقة على بيع اللاعب.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.