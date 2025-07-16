الارشيف / اخبار الرياضه

محافظ بورسعيد ينعى ميمي عبد الرازق نجم ومدرب النادي المصري السابق

القاهرة - سامية سيد - كتبت _ أسماء عمر - محمد عزام

الأربعاء، 16 يوليو 2025 05:39 م

نعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، ميمي عبد الرازق، أحد الرموز البارزة في تاريخ النادي المصري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والنادي المصري خاصة، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان “إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

 

