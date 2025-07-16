شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان يشارك في مران بتروجت استعدادا لمواجهة دجلة الودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفلسطيني حامد حمدان جناح فريق بتروجت، في مران الفريق البترولى اليوم بشكل طبيعى، استعدادا لمواجهة وادى دجلة غدا الودية، في إطار مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، تجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد المدير الفنى.

وأكد مصدر داخل بتروجت أن ما حدث هو هزار بين حامد حمدان مع زميله أحمد بحبح خلال المران، مما دفع أحد أفراد الجهاز الفني معاقبة الثنائى بالجري حول الملعب نتيجة الهزار داخل المران.

وطلب سيد عيد من اللاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة الخروج من المران وكان من بينهم حامد حمدان لإراحتهم وليس عقابا لهم، وكل ما يدور حول مشادة اللاعب مع سيد عيد غير صحيح ولا يوجد له أصل.

وسقط فريق بتروجت أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى أولى مباريات الفريق البترولى الودية، استعدادا لبطولة الدورى فى الموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويخوض فريق بتروجت مباراة ودية ثانية أمام وادى دجلة غدا الخميس، ويبحث مسئولوه عن مباريات ودية أخرى استعدادا للدورى.