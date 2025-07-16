شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بياناً رسمياً نعي خلاله الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادى، والذي ودع عالمنا قبل قليل عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وجاء بيان للمصري كالتالي: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية منذ قليل والنادي المصري إذ ينعى فقيده الغالي وأحد رموزه وكوادره الفنية على مدار تاريخه، فإنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الفقيد وطلابه وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



نعى المصرى

وتوفي ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، حيث ولد بد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادي المصرى كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.