شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتفق على مباراتين وديتين أمام كهرباء الإسماعيلية والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو وادى دجلة على خوض مباراتين جديدتين في إطار مبارياته الودية التي يخوضها هذه الفترة من أجل الاستعداد للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق وادى دجلة وديا مع كهرباء الإسماعيلية 24 يوليو الجارى، ثم يواجه الزمالك 25 يوليو، لتصبح مبارياته الودية القادمة 4 مباريات.

ويلتقى فريق وادى دجلة مع بتروجت غدا الخميس، ويلعب مع إنبى يوم الجمعة فى رابع مبارياته الودية، لتجهيز اللاعبين بشكل قوى لبطولة الدورى الذى عاد إليها بعد 4 سنوات من الغياب.

ولعب وادى دجلة مباراتين وديتين منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.

ودخل وادى دجلة معسكرا مغلقا بقيادة محمد الشيخ، لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين، ورفع الياقة البدنية لهم من أجل أن يكونوا على قدر كبير من الانسجام مع الصفقات الجديدة.