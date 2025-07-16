شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا المنقذ ميمى عبد الرازق نجم المصرى البورسعيدى الأسبق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى ميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق للنادى المصرى ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق فى 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

المنقذ ميمي عبد الرازق

ويعد الراحل ميمى عبد الرازق المدرب المنقذ فى أكثر من فريق، منها المصرى وسموحة، حيث تولى تدريب المصرى مرة سابقة، ومنصب المدرب العام 3 مرات، بخلاف منصب القائم بأعمال المدير الفنى 4 مرات، وفى سموحة تولى منصب القائم بأعمال المدير الفني 4 مرات أيضاً.

وتولى عبد الرازق تدريب المصري كمدير فنى 6 مرات في مواسم 2003-2004 ومرتين في 2006-2007 و2018-2019 و2022-2023، وأخيرا 2025-2026.

كما تولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وكان مجلس إدارة النادي المصرى كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.