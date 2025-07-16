شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مصير حمدي فتحي من الانتقال لصفوف بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الوكرة القطري، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

ورغم الاتفاق بين بيراميدز واللاعب، إلا أن الصفقة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، في ظل عدم الاتفاق مع نادي الوكرة بشكل رسمي، بالإضافة لوجود بند في عقد انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة يمنح النادي الأحمر الحق في تقرير مصير اللاعب حال تلقيه عرضًا من أي نادٍ مصري.

وينص البند على ضرورة إخطار الأهلي بأي عرض مصري يتلقاه اللاعب، ويمنح الأهلي مهلة 72 ساعة للرد، إما بإعادة شراء اللاعب بنفس قيمة العرض المُقدم، أو برفض استعادته والسماح له بالانتقال للنادي المتقدم بالعرض.

ومن المنتظر أن يُحسم موقف الأهلي النهائي خلال الساعات المقبلة، سواء بإعادة ضم اللاعب أو الموافقة على انتقاله إلى بيراميدز.