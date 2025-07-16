شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان ميمى عبد الرازق عقب صلاة العشاء بمسجد الكبير المتعال فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تقام صلاة الجنازة على الراحل ميمى عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادى المصرى، عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

توفى ميمى عبد الرازق، المدير الفنى السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، حيث ولد بد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.