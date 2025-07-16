شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعاقد مع عمرو حسام قادما من زد لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى وادى دجلة على توقيع عمرو حسام حارس مرمى زد بعدما اجتاز الكشف الطبي، لتدعيم حراسة المرمى، استعدادا للموسم الجديد في دورى nile.

وتعاقد وادى دجلة مع عمرو حسام لتعويض رحيل عبد الكافى رجب الذى انتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الماضى، وانتقل في صفقة انتقال حر إلى بتروجت.

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وأحمد فاروق مهاجم ديروط.

ولعب وادى دجلة مباراتين وديتين منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.