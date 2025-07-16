شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُقيم عزاء الراحل ميمي عبد الرازق بمسجد السلام غداً الخميس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري تفاصيل صلاة الجنازة والعزاء على الراحل ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي ، والذي ودع عالمنا قبل قليل عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وجاء بيان المصري كالتالي:

تشييع جنازة فقيد النادي المصري والرياضة المصرية الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال.

سيتم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد، وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة ( بوابة 3 - شارع كسرى ).

وسيقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

تقام صلاة الجنازة، على الراحل ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري، عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

توفي ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري

ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، حيث ولد بد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.