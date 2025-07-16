شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخوض 4 تجارب ودية مع المالية والمقاولون وزد وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية، خلال معسكره المقام حالياً في الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، مع فرق مالية كفر الزيات والمقاولون العرب وزد وفاركو.

ويلعب الاتحاد أولى ودياته مع مالية كفر الزيات مساء اليوم الأربعاء ومع المقاولون العرب يوم 21 يوليو الجاري ثم مع زد يوم 23 من الشهر، ويختتم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة فاركو يوم 29 يوليو.

ووافق مسئولو نادي الاتحاد السكندري على بيع أحمد أيمن ظهير أيمن الفريق إلى وادي دجلة مقابل مبلغ 2 مليون جنيه، بعد خروج اللاعب من حسابات أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر في الفترة الحالية.

وانضم أحمد أيمن إلى الاتحاد السكندري في يناير الماضي، قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من دجلة ويوافق أحمد سامي على رحيله عن صفوف زعيم الثغر.

وواصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية، الإثنين، ضمن معسكر الفريق الثاني بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء المعسكر الأول في مدينة برج العرب.

وشهد مران الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي في المرحلة الثانية من برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد مشاركة الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الأيام الماضية، وهم محمود عجيب ونور علاء ومحمد توني ومحمد متولي كناريا وأحمد محمود وعبد الرحمن بودي.

في ذات السياق، أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع عبد الرحمن بودي لاعب سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا في الصيف الحالي.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد في مفاوضات مكثفة مع بودي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب مع ناديه وعدم وجود رغبة من علي ماهر في بقائه مع الفريق.