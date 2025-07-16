شكرا لقرائتكم خبر عن 14 سبتمبر فترة القيد الإستثنائية في اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فترة القيد الاستثنائية للدرجة الأولي في اتحاد الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026 في الفترة من 14 و حتي 25 سبتمبر المقبل .

واستقر الاتحاد على انطلاق دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل و ينتهي يوم 3 مايو 2026 وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.