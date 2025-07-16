شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه رع والشمس ووادي دجلة فى معسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري مع فريق رع، على أن يخوض مباراته الودية الثانية يوم السبت 19 يوليو أمام فريق الشمس، وسيختتم الفريق مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية بداية من الأمس، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.