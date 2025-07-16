شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر جاهز للمشاركة في وديات الأهلي بمعسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

أصبح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه خلال معسكره الخارجي في تونس، بعد الاطمئنان على اللاعب عقب شكواه من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية خلال المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية.

وبدأ طاهر المشاركة في تدريبات الأهلي تدريجيا مع عودة الفريق الأحمر لأداء التدريبات الجماعية تحضيرا للموسم الجديد، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بمعسكر تونس، بحسب تصريحات طبيب الفريق أحمد جاب الله,

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.