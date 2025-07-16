شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى: طموح منتخب الناشئين بلا حدود فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال اجتماعه مع لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 والجهاز الفنى بقيادة طارق محروس أنه يثق فى اللاعبين والجهاز الفنى ثقة عالية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وطالب خالد فتحى من اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن ببطولة العالم القادمة والتركيز فى جميع المباريات قائلا طموحنا بلا حدود فى البطولة لاسعاد وفرحة الجماهير المصرية العظيمة وننتظر حضور الجماهير لمؤازرة الفريق فى جميع مبارياته.

و أشار فتحى فى تصريح لصفحة الاتحاد عبر "فيس بوك"، إلى أن المنتخب الوطنى يضم عناصر صغيرة جيدة ومبشرة سيكون لهم دور كبير فى المستقبل وكل الدعم والتشجيع والمساندة من مجلس ادارة الاتحاد للفريق الوطنى.



تصريح خالد فتحي

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين اختار التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين.