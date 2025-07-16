شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يحصل على توقيع أحمد ياسين موسمين قادما من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى بتروجت على توقيع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى العائد من إعارة غزل المحلة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض أحمد ياسين الموسم الماضى معارا إلى غزل المحلة، لكنه لم يشارك كثيرا فى المباريات، واكتفى بالظهور فى 9 مباريات كبديل، لتنتهى إعارته ويعود للبنك الأهلى الذى يدرس رحيله.

ويبحث سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، تدعيم صفوف الفريق البترولى بصفقات قوية، من أجل مواصلة الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق فى الموسم الماضى.

ويتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن بجميع اللاعبين على الرغم من العروض التى تلقاها النادى لأكثر من لاعب فى هذه الفترة، والتى يأتى أبرزهم حامد حمدان وهادى رياض وتوفيق محمد.

جدير بالذكر أن هناك عروضا قوية تتوافد على الفلسطينى حامد حمدان صاحب الـ25 عاما، خاصة مع التألق الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى، فهل تستمر الإدارة فى تمسكها باللاعب أم ترضخ للعروض المغرية فى الفترة المقبلة.