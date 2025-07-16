شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يترقب موقف كريم نيدفيد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى سيراميكا، موقف كريم نيدفيد لاعب وسط النادى الأهلى في الفترة الحالية، تحسبا لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التعاقد معه.

ويرغب مسئولو سيراميكا في التعاقد مع كريم نيدفيد في صفقة انتقال حر من أجل تدعيم خط وسط الفريق بناء على طلب من على ماهر المدير الفني للفريق.

كريم نيدفيد وتوقف الرحيل

تراجع الأهلى "مؤقتاً" عن بيع كريم وليد نيدفيد لاعب خط الوسط لفريق سيراميكا، رغم توقيع اللاعب على استمارة الاستغناء الموجه لسيراميكا.

ودخل نيدفيد ضمن اهتمامات نادى سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ على ماهر "الأب الروحى" للاعب، وتأتي تلك الخطوة في ظل بحث كريم نيدفيد عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات وتراجع ترتيب مشاركته في قائمة الفريق.

كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى في 2014-2015، وتمت إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الأهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الأهلى مرة أخرى ويستقر به حالياً.