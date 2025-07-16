شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام يستقر على تجديد تعاقده مع السويحلي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

استقر عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة السابق بالنادي الأهلي السابق علي تجديد تعاقده مع السويحلي الليبي، بالرغم من تلقيه عرضا للإحتراف في دوري الكرة الطائرة الإماراتي.

وكشف عبد الله عبد السلام مؤخرا عن التفكير فى التراجع عن قرار الإعتزال الدولى بعد عقد جلسة مع مسئولو الإتحاد لبحث إمكانيه العودة قبل بطولة العالم المقبلة .

و قال عبد السلام فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه يبحث مصير إصابات الركبة التى لحقت به و إمكانية إتهاء التأهيل قبل الإعلان عن القرار النهائى خلال الفترة المقبلة .

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم ، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا.