برنامج تدريبي خاص لـ"محمود جهاد" فى تدريبات الزمالك

خاض محمود جهاد لاعب وسط الزمالك برنامج تدريبي خاص خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بوضع برنامج تدريبي خاص لمحمود جهاد لتنفيذه خلال المران، من أجل تجهيزه بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وعلى صعيد أخر اقترب الجناح المغربي أحمد الجفالى من الرحيل عن صفوف الزمالك لحل أزمة الأجانب حيث يتمسك الجزيرى بالاستمرار بالفريق وتدرس إدارة الزمالك بقاء صلاح مصدق بعد إصابة أحمد حسام بالرباط الصليبى.

وحال رحيل الجفالى عن صفوف الأبيض يتم حل ازمة أماكن اللاعبين الأجانب، وذلك بعد التعاقد مع شيكو بانزا ورحيل المثلوثى، ولكن رغبة الزمالك فى التعاقد مع لاعب أجنبى اخر تعنى رحيل أحد اللاعبين الحاليين وهم صلاح مصدق وأحمد الجفالى ومحمود بنتايج وسيف الجزيرى، فى الوقت الذى تتمسك فيه إدارة الزمالك ببنتايج وخروجه من دائرة المرشحين للرحيل

كما يتمسك سيف الجزيرى بالحصول على قيمة كامل عقده للموافقة على الرحيل وبالتالى يكون الاقرب للرحيل هو أحمد الجفالى لحل أزمة الاجانب، بينما حال فشل الزمالك فى التعاقد مع صفقة اجنبية سيتم الإبقاء على الجفالى بصفوف الفريق.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.